Per David Sassoli funerali di Stato venerdì (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli è Stato un grande protagonista: mercoledì è in programma una riunione del Consiglio dei ministri. In agenda la probabile decisione di deliberare i funerali di Stato per il presidente del ... Leggi su globalist (Di martedì 11 gennaio 2022)un grande protagonista: mercoledì è in programma una riunione del Consiglio dei ministri. In agenda la probabile decisione di deliberare idiper il presidente del ...

Advertising

GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Gabriel90719266 : RT @neXtquotidiano: Lo stesso che a giugno 2020 urinò contro Palazzo Chigi Nicola Franzoni, denunciato il #novax che aveva esultato per la… - staplica : Mi auguro che tutti i leoni da tastiera che stanno offendendo quel galantuomo di David Sassoli, senza rispetto per… -