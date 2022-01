Novak Djokovic, “l’Australian Border Force indaga su una possibile falsa dichiarazione di viaggio” (Di martedì 11 gennaio 2022) Mentre si allena nell’attesa di capire se potrà partecipare agli Australian Open, primo Slam della stagione, emergono nuovi dettagli attorno al caso Novak Djokovic, il tennista serbo a cui era stato revocato il visto di ingresso perché non vaccinato. Secondo quanto riporta The Guardian l’Australian Border Force sta indagando in merito a un possibile falsa dichiarazione di viaggio fornita dal campione il cui ricorso è stato accolto perché il team legale ha dimostrato che avrebbe contratto il Covid ben due volte di cui l’ultima lo scorso 16 dicembre. Ma il governo australiano non molla. Il numero uno del ranking Atp infatti ha dichiarato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Australia. Tramite i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Mentre si allena nell’attesa di capire se potrà partecipare agli Australian Open, primo Slam della stagione, emergono nuovi dettagli attorno al caso, il tennista serbo a cui era stato revocato il visto di ingresso perché non vaccinato. Secondo quanto riporta The Guardianstando in merito a undifornita dal campione il cui ricorso è stato accolto perché il team legale ha dimostrato che avrebbe contratto il Covid ben due volte di cui l’ultima lo scorso 16 dicembre. Ma il governo australiano non molla. Il numero uno del ranking Atp infatti ha dichiarato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Australia. Tramite i ...

