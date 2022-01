Molestie in piazza Duomo a Milano, perquisiti 18 ragazzi (Di martedì 11 gennaio 2022) Molestie in piazza Duomo a Milano, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano oltre che della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, sta compiendo a Milano e a Torino delle perquisizioni a carico di 18 persone ritenute, a vario titolo, coinvolte nelle aggressioni a sfondo sessuale perpetrate ai danni di giovani ragazze la notte di Capodanno. La meticolosa attività di indagine, immediatamente intrapresa dagli agenti della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato Centro, ha permesso di accertare tre diversi episodi di violenza consumati quella notte ai danni di nove ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti. L’attività investigativa, basata sulla visione delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022)in, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica dioltre che della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, sta compiendo ae a Torino delle perquisizioni a carico di 18 persone ritenute, a vario titolo, coinvolte nelle aggressioni a sfondo sessuale perpetrate ai danni di giovani ragazze la notte di Capodanno. La meticolosa attività di indagine, immediatamente intrapresa dagli agenti della Squadra Mobile die del Commissariato Centro, ha permesso di accertare tre diversi episodi di violenza consumati quella notte ai danni di nove ragazze presenti inper i festeggiamenti. L’attività investigativa, basata sulla visione delle ...

