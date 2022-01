Milano: vittima tedesca Piazza Duomo, 'sono in grado di identificare gli aggressori' (Di martedì 11 gennaio 2022) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - E' ancora scossa da quanto accaduto ma S., una delle due studentesse tedesche molestate la notte di Capodanno in Piazza del Duomo, a Milano, è in grado, assieme alla sua amica, di identificare gli aggressori. "La polizia italiana non ci ha ancora contattate ma so che stanno lavorando con la polizia tedesca, magari ci chiameranno nei prossimi giorni" spiega all'Adnkronos la ventenne, aggiungendo che nonostante le immagini di quei tremendi momenti in balia degli aggressori la tormentino ancora, non avrebbe dubbi a riconoscere i molestatori: "Penso che siamo in grado di identificarli - spiega - aspettiamo la polizia e le autorità, vedremo cosa accadrà". La ventenne, che ora si trova a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022), 11 gen. (Adnkronos) - E' ancora scossa da quanto accaduto ma S., una delle due studentesse tedesche molestate la notte di Capodanno indel, a, è in, assieme alla sua amica, digli. "La polizia italiana non ci ha ancora contattate ma so che stanno lavorando con la polizia, magari ci chiameranno nei prossimi giorni" spiega all'Adnkronos la ventenne, aggiungendo che nonostante le immagini di quei tremendi momenti in balia deglila tormentino ancora, non avrebbe dubbi a riconoscere i molestatori: "Penso che siamo indi identificarli - spiega - aspettiamo la polizia e le autorità, vedremo cosa accadrà". La ventenne, che ora si trova a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Spero li trovino e che sia fatta giustizia per noi e per tutte le altre ragazze che sono state molestate quella se… - TV7Benevento : Milano: vittima tedesca Piazza Duomo, 'sono in grado di identificare gli aggressori'... - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Spero li trovino e che sia fatta giustizia per noi e per tutte le altre ragazze che sono state molestate quella sera'. C… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Spero li trovino e che sia fatta giustizia per noi e per tutte le altre ragazze che sono state molestate quella sera'. C… - suffragettecine : RT @01Distribution: Pierluigi Torregiani era un gioielliere nella Milano degli Anni di piombo, vittima di un agguato terroristico in seguit… -