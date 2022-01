“Mi piacerebbe farlo”: Milly Carlucci è avvisata, arriva la richiesta ufficiale (Di martedì 11 gennaio 2022) richiesta clamorosa ed inaspettata per la conduttrice Milly Carlucci da parte di una sua collega: il suo sogno in vista del futuro La conduttrice Milly Carlucci (screenshot Twitter)Milly Carlucci è a lavoro per la nuova edizione del suo show Il Cantante Mascherato che andrà in onda nelle prossime settimane. Intanto però alla conduttrice in queste ore è arrivata una vera e propria richiesta in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle che con ogni probabilità tornerà in onda il prossimo settembre. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ignorante, arrogante, defici*nte!”: toni deliranti ad Agorà, Luisella Costamagna in difficoltà Nel dettaglio, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha rivelato di essere pronta a fare una ... Leggi su specialmag (Di martedì 11 gennaio 2022)clamorosa ed inaspettata per la conduttriceda parte di una sua collega: il suo sogno in vista del futuro La conduttrice(screenshot Twitter)è a lavoro per la nuova edizione del suo show Il Cantante Mascherato che andrà in onda nelle prossime settimane. Intanto però alla conduttrice in queste ore èta una vera e propriain vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle che con ogni probabilità tornerà in onda il prossimo settembre. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ignorante, arrogante, defici*nte!”: toni deliranti ad Agorà, Luisella Costamagna in difficoltà Nel dettaglio, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha rivelato di essere pronta a fare una ...

