Lozano si è negativizzato: nelle prossime può tornare a Napoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Chucky si è negativizzato. La notizia è ufficiale e il Napoli, col rientro in patria di Lozano, continua l’operazione recupero di atleti che, tra infortuni e positività al covid, hanno ridotto all’osso le opzioni di mister Spalletti. L’annuncio arriva direttamente dal profilo twitter del calcio Napoli, il messicano rientrerà in Italia nelle prossime ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Chucky si è. La notizia è ufficiale e il, col rientro in patria di, continua l’operazione recupero di atleti che, tra infortuni e positività al covid, hanno ridotto all’osso le opzioni di mister Spalletti. L’annuncio arriva direttamente dal profilo twitter del calcio, il messicano rientrerà in Italiaore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

vdr1981 : Buone notizie per il #Napoli. #Lozano si è negativizzato - anteprima24 : ** #Lozano si è negativizzato: nelle prossime può tornare a #Napoli ** - TuttoMercatoWeb : Napoli, Lozano si è negativizzato: il messicano rientrerà in Italia nelle prossime ore - franonesiste : RT @audelss: Tomori si è negativizzato in 48h, Lozano praticamente è diventato il paziente 0, è positivo dal 2020 - sassyagron : RT @Napoli_Report: Dott. Canonico a @kisskissnapoli: “#Insigne dovrebbe recuperare in un paio di settimane. #Lozano ieri ha fatto un tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano negativizzato Calcio Napoli, novità su Insigne e Osimhen: ecco quando tornano Ultimo riferimento di infermeria a Lozano, che ancora resta in Messico con il covid: 'Lozano - ha detto Canonico - ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma ...

Medico Napoli, Osimhen sta bene ma serve prudenza Ultimo riferimento di infermeria a Lozano, che ancora resta in Messico con il covid: "Lozano - ha detto Canonico - ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma ...

Napoli, Lozano torna negativo: presto il ritorno in Italia Corriere dello Sport.it Serie A, buone notizie per Napoli e Roma: due calciatori guariti dal Covid Buone notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti. Come riportato da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club infatti Hirving Lozano si è negativizzato dal Covid e ...

UFFICIALE - Lozano negativo al Covid-19: rientrerà in Italia nelle prossime ore Arrivano buone notizie in casa Napoli. Dopo un lungo periodo di positività al Covid-19, Hirving Lozano si è negativizzato.

Ultimo riferimento di infermeria a, che ancora resta in Messico con il covid: '- ha detto Canonico - ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si siama ...Ultimo riferimento di infermeria a, che ancora resta in Messico con il covid: "- ha detto Canonico - ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si siama ...Buone notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti. Come riportato da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club infatti Hirving Lozano si è negativizzato dal Covid e ...Arrivano buone notizie in casa Napoli. Dopo un lungo periodo di positività al Covid-19, Hirving Lozano si è negativizzato.