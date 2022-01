Jessica Selassié, Signorini: “Prenditi Alessandro!” Il commento con Nathaly (Di martedì 11 gennaio 2022) Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo commentano questa mattina la battuta fatta da Signorini alla principessa in confessionale Jessica Selassié a colazione ha commentato con Nathaly Caldonazzo la battuta di Alfonso Signorini che le ha fatto ieri sera in confessionale. Il conduttore del Grande Fratello Vip infatti le ha detto che deve prendersi Alessandro Basciano, dopo che tutta l’estate lo ha assillato per avere un “bono” in trasmissione. Così la principessa lo ha riferito alla Caldonazzo, che ha riso per la battuta di Signorini. Poi Jessica ha aggiunto che le vogliono “appioppare” Barù e che è stata ripresa da sua sorella Clarissa dallo studio. le due commentano la puntata insieme mentre fanno colazione. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022)Caldonazzo commentano questa mattina la battuta fatta daalla principessa in confessionalea colazione ha commentato conCaldonazzo la battuta di Alfonsoche le ha fatto ieri sera in confessionale. Il conduttore del Grande Fratello Vip infatti le ha detto che deve prendersi Alessandro Basciano, dopo che tutta l’estate lo ha assillato per avere un “bono” in trasmissione. Così la principessa lo ha riferito alla Caldonazzo, che ha riso per la battuta di. Poiha aggiunto che le vogliono “appioppare” Barù e che è stata ripresa da sua sorella Clarissa dallo studio. le due commentano la puntata insieme mentre fanno colazione. Leggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ammette: ''Le battute di Jessica mi danno fastidio'' Problemi in paradiso per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano , la nuova coppia del Grande Fratello Vip , divisa a causa degli interventi irriverenti di Jessica Selassié . Nel corso della puntata , Alfonso Signorini ha indagato sulle discussioni nate tra i due negli ultimi giorni, e Sophie si è vista costretta a confessare che molte di essere sono ...

Miriana Trevisan e Gianmaria festeggiano la crisi di Soleil/ 'Segnale pazzesco' Secondo Jessica Selassié la vittoria di Nathaly Caldonazzo è dovuta ai voti congiunti dei loro fan: " Il pubblico ha parlato in qualche modo. Anche Clarissa ha esultato quando hanno detto Nathaly hai ...

