Il Tar dalla parte dei genitori e sospende l’ordinanza di?De Luca (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis Domani si torna, o quasi, in classe in Campania. Il Tar ha infatti deciso di sospende l’ordinanza regionale numero 1, sottoscritta dal governatore Vincenzo De Luca lo scorso 7 gennaio, che prevedeva la chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie fino alla fine del mese, anche se molti sindaci della Campania hanno emesso ordinanze sindacali di chiusura di tutti gli istituti, scavalcando di fatto sia il Governatore che il?Tar. Accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori rappresentati dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. A decidere è stata la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dalla giudice Maria Abruzzese, che con decreto cautelare ha bloccato l’efficacia dell’ordinanza e ha fissato la ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis Domani si torna, o quasi, in classe in Campania. Il Tar ha infatti deciso diregionale numero 1, sottoscritta dal governatore Vincenzo Delo scorso 7 gennaio, che prevedeva la chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie fino alla fine del mese, anche se molti sindaci della Campania hanno emesso ordinanze sindacali di chiusura di tutti gli istituti, scavalcando di fatto sia il Governatore che il?Tar. Accolto il ricorso presentato da un gruppo dirappresentati dagli avvocati Giacomo Profeta eRubinacci. A decidere è stata la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale, presiedutagiudice Maria Abruzzese, che con decreto cautelare ha bloccato l’efficacia dele ha fissato la ...

Advertising

ReteAmbiente : Attività industriali, per il Tar Sardegna i magazzini vanno esclusi dalla tassa #rifiuti (Tari) - AmedeoScarsella : Il #TAR sospende la chiusura delle #Scuole in #Campania: non ammessi i poteri contingibili e urgenti in materia g… - Gianluc33174768 : @WuMaPaddei @Pippoo89 @Udinese_1896 Il tar aveva vietato di far uscire i giocatori dalla quarantena, la lega ha dec… - ottopagine : Comitato genitori per la scuola: soddisfatti dalla svolta del Tar #Benevento - _magnopaolo_ : Cioè questi si sono dovuti presentare a causa di un ricorso al TAR che si è pronunciato a 24h dalla partita. Con i… -