Il presidente del Toronto svela | “Insigne acquistato grazie ad un sito!”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dall’America riportano una curiosa notizia riguardante l’acquisto di Lorenzoda parte delFC, confermata dallo stessodei canadesi Bill Manning. Di seguito quanto evidenziato: “La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l’Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzoè stato il primo nome di questa lista”. Lo ha riportato il portale sasktoday.ca.

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di #DavidSassoli - chetempochefa : Addio a #DavidSassoli, il Presidente del Parlamento Europeo si è spento questa notte all’età di 65 anni. - Erosenn67299186 : RT @ProItalia_org: Un Presidente del Consiglio che invece di ammettere gli errori del proprio Governo accusa una minoranza di italiani, acu… - GiovaBasile : RT @antoniospadaro: Il telegramma di #PapaFrancesco a firma del Card. Segretario di Stato per la morte dell'On. #DavidSassoli, Presidente d… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente del

Esultanze no vax in rete per la scomparsaParlamento europeo David Sassoli , morto la scorsa notte a 65 anni. Su diversi canali Telegram e profili Facebook c'è chi manifesta apertamente la propria soddisfazione per la morte ...Non potevo immaginare allora che queldiventasse uno dei principali protagonisti della svolta europea,cambiamento verso una maggiore solidarietà e l'abbandono gradualerigorismo e ...Cordoglio del Presidente Draghi per la morte del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. 11/01/2022. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il suo più senti ...Andrea Rossi è nato nel 1980 e dal 2018 è Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. È inoltre vice-presidente del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni ...