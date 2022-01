Il confine tra scienza e star system (Di martedì 11 gennaio 2022) La scienza è l’unica difesa che abbiamo dalla pandemia. Ma in questi due anni, da noi, è successo qualcosa che non si era finora mai visto. La scienza è diventata star system. Credo che questo salto di sistema, che pare innocuo, non lo sia affatto. Credo che abbia conseguenze sul nostro modo di gestire e vivere la situazione complicata che stiamo affrontando e proverò a dimostrarlo. Abbiamo ancora circa 5 milioni di non vaccinati. Abbiamo un numero di contagi che sfiora il 10% della intera popolazione italiana. Tra le ragioni che in molti adducono per spiegare la loro diffidenza (nei confronti dei vaccini, nei confronti delle misure adottate dal governo per la protezione sociale) primeggia questa: “Ci dicono cose confuse”. Per il momento, la responsabilità della “comunicazione confusa” è stata attribuita ai media. I ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Laè l’unica difesa che abbiamo dalla pandemia. Ma in questi due anni, da noi, è successo qualcosa che non si era finora mai visto. Laè diventata. Credo che questo salto di sistema, che pare innocuo, non lo sia affatto. Credo che abbia conseguenze sul nostro modo di gestire e vivere la situazione complicata che stiamo affrontando e proverò a dimostrarlo. Abbiamo ancora circa 5 milioni di non vaccinati. Abbiamo un numero di contagi che sfiora il 10% della intera popolazione italiana. Tra le ragioni che in molti adducono per spiegare la loro diffidenza (nei confronti dei vaccini, nei confronti delle misure adottate dal governo per la protezione sociale) primeggia questa: “Ci dicono cose confuse”. Per il momento, la responsabilità della “comunicazione confusa” è stata attribuita ai media. I ...

Ultime Notizie dalla rete : confine tra Azerbaigian - Armenia: ministero Difesa Baku, militare azerbaigiano ucciso da bombardamenti al confine Baku, 11 gen 14:00 - Un militare azerbaigiano è rimasto ucciso in seguito a bombardamenti effettuati nel pomeriggio odierno dall'esercito armeno, nei pressi del confine tra i due Paesi in direzione di Kalbajar, nel Nagorno - Karabakh. Lo comunica il ministero della Difesa azerbaigiano, aggiungendo che in seguito alle misure adottate dalle unità dell'esercito ...

Il Barometro del mercato europeo (dicembre 2021) ... ma questo si spiega con il fatto che alcuni titoli sono al confine tra due stili di investimento e in certi momenti possono passare da uno stile all'altro. È il caso, ad esempio, di AstraZenaca, una ...

Giovane trovato senza vita al confine tra Gorizia e Nova Gorica Il Friuli Châtillon, incidente tra due automobili Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella mattina di martedì 11 gennaio, al confine tra i Comuni di Saint-Denis e Châtillon per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Sul posto ...

Povertà in Alto Molise: prima venti, oggi duecento pacchi alimentari distribuiti dalla Caritas Infatti a pagina 33 del mensile l'attenzione dell'inchiesta si focalizza proprio sui territori di confine tra Abruzzo e Molise, quelli ricadenti sotto l'egida dell'antichissima diocesi di Trivento, le ...

