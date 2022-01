Il Cantante Mascherato 2022 | Pierpaolo Pretelli in lizza

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il prossimo 11 febbraio debutterà su Rai 1 la terza edizione de Il, condotto da Milly Carlucci. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che tra i concorrenti possa esserci anche. Il3 sta per aprire i battenti. Il talent show condotto da Milly Carlucci andrà in scena su Rai 1 al termine del Festival di Sanremo. La data d'inizio, quindi, è fissata per venerdì 11 febbraio. Il programma andrà in onda fino a fine marzo e sarà composto da un totale di sei puntate. Come avviene ogni anno, le domande che i telespettatori si pongono riguardano quasi esclusivamente le maschere: chi si nasconderà questa volta dietro i travestimenti? Stando a quanto sostiene il settimanale Nuovo Tv, tra i concorrenti de Il ...