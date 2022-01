I 60 anni dei Rolling Stones celebrati in 12 francobolli di Royal Mail (Di martedì 11 gennaio 2022) I 60 anni dei Rolling Stones sono celebrati in 12 nuovi speciali francobolli di Royal Mail . I Rolling Stones sono il quarto gruppo musicale a comparire in un'emissione filatelica di Royal Mail dopo i... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 gennaio 2022) I 60deisonoin 12 nuovi specialidi. Isono il quarto gruppo musicale a comparire in un'emissione filatelica didopo i...

Advertising

CarloCalenda : Tollerare No Vax con il 3% di ospedalizzazioni dei minori di 5 anni contagiati è non solo sbagliato ma immorale. La… - fattoquotidiano : David Sassoli, i deliri complottisti dei no vax dopo la morte del presidente del Parlamento Ue. Ma da 10 anni si cu… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L’Italia è stata tra i primissimi Paesi ad adottare l’#obbligovaccinale per alcune categorie pro… - PaoloPaolone75 : RT @parallelecinico: Un po' di tempo fa, alcuni bambini hanno avuto la possibilità di incontrare Antetokounmpo. Lily, 11 anni, ha fatto dei… - FrecciaJones : Forse uno dei peggiori vestiti indossati da una tronista per la scelta. E negli anni ci sono state pure persone che… -