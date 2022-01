David Sassoli “ha combattuto e lavorato fino all’ultimo” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Si può vivere e morire in tanti modi. David Sassoli”, morto nella notte a 65 anni, “ha combattuto e lavorato fino all’ultimo istante, informandosi, partecipando attivamente alla causa del bene comune, con curiosità e passione indomabili, nonostante lo stato di salute sempre più precario, dopo la temporanea ripresa di qualche tempo fa”. A scriverlo, in un post pubblicato sul profilo Facebook di David Sassoli, è il suo staff. “In questo momento così triste per tante e tanti cittadini italiani ed europei resta, intatta, la forza dei suoi insegnamenti e delle sue indicazioni: mai fingere, mai alimentare polemiche, spirali, pregiudizi, pettegolezzi, meschinità”, aggiungono. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) “Si può vivere e morire in tanti modi.”, morto nella notte a 65 anni, “haistante, informandosi, partecipando attivamente alla causa del bene comune, con curiosità e passione indomabili, nonostante lo stato di salute sempre più precario, dopo la temporanea ripresa di qualche tempo fa”. A scriverlo, in un post pubblicato sul profilo Facebook di, è il suo staff. “In questo momento così triste per tante e tanti cittadini italiani ed europei resta, intatta, la forza dei suoi insegnamenti e delle sue indicazioni: mai fingere, mai alimentare polemiche, spirali, pregiudizi, pettegolezzi, meschinità”, aggiungono. L'articolo proviene da Italia Sera.

