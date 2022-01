David Sassoli, Draghi: “Scomparsa lascia sgomenti” (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli, il presidente del Consiglio Mario Draghi esprime il suo più sentito cordoglio per la morte del presidente del Parlamento Europeo. Lo si apprende da Palazzo Chigi. “Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, della sua capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini -dice il premier-. La sua prematura e improvvisa Scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo e mie ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022), il presidente del Consiglio Marioesprime il suo più sentito cordoglio per la morte del presidente del Parlamento Europeo. Lo si apprende da Palazzo Chigi. “Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato,è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, della sua capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini -dice il premier-. La sua prematura e improvvisa. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo e mie ...

