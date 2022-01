Covid Italia, in terapia intensiva 268 under 19 da inizio pandemia (Di martedì 11 gennaio 2022) Cresce il numero dei ragazzi e bambini in terapia intensiva. Al 5 gennaio, secondo i dati pubblicati sul bollettino dell’Istituto superiore di sanità il 7 del mese, sono complessivamente, dall’inizio della pandemia, 268 gli ‘under 19’ ricoverati in terapia intensiva per Covid, cinque in più rispetto alla settimana precedente. In generale, sono stati 1.182.094 i casi confermati, di cui 36 deceduti. I pediatri della Sip continuano a invitare alla vaccinazione nelle fasce d’età in cui è già disponibile il vaccino, ricordando che “i bambini non sono immuni dai rischi del coronavirus né dai problemi legati al long Covid”, spiega all’Adnkronos Salute Rocco Russo, responsabile del tavolo vaccinazioni della Società Italiana ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Cresce il numero dei ragazzi e bambini in. Al 5 gennaio, secondo i dati pubblicati sul bollettino dell’Istituto superiore di sanità il 7 del mese, sono complessivamente, dall’della, 268 gli ‘19’ ricoverati inper, cinque in più rispetto alla settimana precedente. In generale, sono stati 1.182.094 i casi confermati, di cui 36 deceduti. I pediatri della Sip continuano a invitare alla vaccinazione nelle fasce d’età in cui è già disponibile il vaccino, ricordando che “i bambini non sono immuni dai rischi del coronavirus né dai problemi legati al long”, spiega all’Adnkronos Salute Rocco Russo, responsabile del tavolo vaccinazioni della Societàna ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa della #Spagna è molto importante. E riguarda tutta l'Ue (compresa l'Italia) ?? - sscnapoli : ?? @HirvingLozano70 negativo al Covid-19 ?? Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - fanpage : 'Nonostante Omicron sia meno letale, si contano centinaia di morti al giorno per Covid, solo in Italia. Solo che pe… - Ale_x_Ferretti : @LucioMalan dice che in UK hanno più libertà e meno morti? Falso: da luglio 2021 a oggi, in UK ci sono stati quasi… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #covid: bar, ristoranti, parchi divertimento di nuovo in crisi chiedono proroga Cig e ristori -