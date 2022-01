Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Mercoledì 12 Gennaio 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ariete: niente di che per il lavoro, da domani potreste essere un po’ più fortunati quindi non perdetevi d’animo. Bilancia: per oggi potrebbero esserci dei piccoli problemi di coppia e nei rapporti in generale perché Venere non sarà in buona posizione. Capricorno: Luna decisamente fortunata e buona per oggi. Sarà infatti un Mercoledì di mood Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ariete: niente di che per il lavoro, da domani potreste essere un po’ più fortunati quindi non perdetevi d’animo. Bilancia: per oggi potrebbero esserci dei piccoli problemi di coppia e nei rapporti in generale perché Venere non sarà in buona posizione. Capricorno: Luna decisamente fortunata e buona per oggi. Sarà infatti undi mood

