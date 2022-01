Cordoglio del sindaco dell’Aquila per la scomparsa di Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) – «A nome della Municipalità aquilana e mio personale – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – esprimo profondo Cordoglio per la scomparsa del presidente David Sassoli. Fu tra coloro che raccolsero l’invito delle istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problema della restituzione tasse per le aziende del cratere. Alla moglie Alessandra Vittorini, nostra concittadina ed ex soprintendente per i territori colpiti dal sisma del 2009, e ai figli va il pensiero commosso di tutta la nostra comunità». Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022) – «A nome della Municipalità aquilana e mio personale – ha dichiarato il, Pierluigi Biondi – esprimo profondoper ladel presidente David. Fu tra coloro che raccolsero l’invito delle istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problema della restituzione tasse per le aziende del cratere. Alla moglie Alessandra Vittorini, nostra concittadina ed ex soprintendente per i territori colpiti dal sisma del 2009, e ai figli va il pensiero commosso di tutta la nostra comunità».

