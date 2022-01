Bortuzzo, Katia Ricciarelli sparla di lui: “Spero esca. Sembra diventato cattivo, non lo voglio guardare in faccia” (Di martedì 11 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo ha passato i primi tre mesi nella casa del GF Vip senza esporsi, nemmeno quando Alfonso Signorini gli chiedeva di prendere una posizione sulle dinamiche che animavano il reality. Da quando è uscito Aldo Montano qualcosa è cambiato, lo sportivo piano, piano sta iniziando a dire quello che pensa e ad esporsi di più. Ieri sera per la seconda volta di fila Bortuzzo ha nominato Soleil Sorge, che però non l’ha presa bene e dopo la puntata si è sfogata con Katia Ricciarelli. “La verità è che ci sono delle persone che vogliono fare questa cosa del gruppo perché li rende più forti e poi ci sono altre persone che siamo noi praticamente, che non ci basiamo su queste cose, che non chiediamo questo, che lasciamo alle persone la possibilità agli altri di essere amici e di fare quello che ... Leggi su biccy (Di martedì 11 gennaio 2022) Manuelha passato i primi tre mesi nella casa del GF Vip senza esporsi, nemmeno quando Alfonso Signorini gli chiedeva di prendere una posizione sulle dinamiche che animavano il reality. Da quando è uscito Aldo Montano qualcosa è cambiato, lo sportivo piano, piano sta iniziando a dire quello che pensa e ad esporsi di più. Ieri sera per la seconda volta di filaha nominato Soleil Sorge, che però non l’ha presa bene e dopo la puntata si è sfogata con. “La verità è che ci sono delle persone cheno fare questa cosa del gruppo perché li rende più forti e poi ci sono altre persone che siamo noi praticamente, che non ci basiamo su queste cose, che non chiediamo questo, che lasciamo alle persone la possibilità agli altri di essere amici e di fare quello che ...

