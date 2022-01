Bellizzi Irpino, evadono dal carcere calandosi con lenzuola annodate: due detenuti in fuga (Di martedì 11 gennaio 2022) Cronaca di Avellino: la scorsa notte si è verificata un’evasione dal carcere di Bellizzi Irpino (con due detenuti attualmente in fuga, mentre un altro è stato catturato). Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio, si è verificata una evasione di tre detenuti dalla casa circondariale di Bellizzi Irpino. Come riporta “Il Mattino”, a Leggi su 2anews (Di martedì 11 gennaio 2022) Cronaca di Avellino: la scorsa notte si è verificata un’evasione daldi(con dueattualmente in, mentre un altro è stato catturato). Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio, si è verificata una evasione di tredalla casa circondariale di. Come riporta “Il Mattino”, a

