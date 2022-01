Australian Open 2022, Matteo Berrettini e l’importanza di un buon sorteggio per trovare la miglior condizione (Di martedì 11 gennaio 2022) Matteo Berrettini l’abbiamo rivisto in ATP Cup. E l’abbiamo lasciato, in quel di Sydney, con una condizione che, sebbene ancora in fase di riassestamento, sta tornando a essere buona. Il tutto anche grazie alla scelta di Vincenzo Santopadre di fargli giocare sia il singolare che il doppio, prima accanto a Simone Bolelli e poi in coppia con Jannik Sinner. Riepiloghiamo, dunque, l’accaduto dei giorni tra Ken Rosewall Arena e Qudos Bank Arena: il 2 gennaio, il numero 1 d’Italia ha perso con Alex de Minaur e poi, in doppio con Bolelli, ha ceduto di fronte a John Peers e Luke Saville, con l’Australia divenuta vincitrice per 2-1. Il 4 gennaio, invece, vittoria su Ugo Humbert e, in successione insieme a Sinner, su Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin, con annesso 3-0 sulla Francia. Il 6 gennaio, infine, grande battaglia in ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022)l’abbiamo rivisto in ATP Cup. E l’abbiamo lasciato, in quel di Sydney, con unache, sebbene ancora in fase di riassestamento, sta tornando a esserea. Il tutto anche grazie alla scelta di Vincenzo Santopadre di fargli giocare sia il singolare che il doppio, prima accanto a Simone Bolelli e poi in coppia con Jannik Sinner. Riepiloghiamo, dunque, l’accaduto dei giorni tra Ken Rosewall Arena e Qudos Bank Arena: il 2 gennaio, il numero 1 d’Italia ha perso con Alex de Minaur e poi, in doppio con Bolelli, ha ceduto di fronte a John Peers e Luke Saville, con l’Australia divenuta vincitrice per 2-1. Il 4 gennaio, invece, vittoria su Ugo Humbert e, in successione insieme a Sinner, su Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin, con annesso 3-0 sulla Francia. Il 6 gennaio, infine, grande battaglia in ...

