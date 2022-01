Ultime Notizie Roma del 10-01-2022 ore 14:10 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale corsa un buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto Francesco Vitale il giudice del tribunale di Belluno Anthony Kelly annullato la decisione del governo di invalidare il visto di Novak Djokovic e ordinato il suo rilascio dalla quarantena al campione era stato negato la scorsa settimana il documento di ingresso nel perché non vaccinato contro il covid i la restituzione del vista significa che il tennista numero uno al mondo dovrebbe poter giocare gli Australian Open al via il 17 gennaio il governo impugnerà tutte le ordinanze di chiusura delle scuole laddove non le ritenga opportuno e lo ha spiegato il Sottosegretario all’istruzione e Rossano sasso nel giorno del ritorno in classe in presenza a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto occupati da pazienti covid in reparti sarà al 24% in 24 ore è cresciuto in 13 regioni così ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022)dailynews radiogiornale corsa un buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto Francesco Vitale il giudice del tribunale di Belluno Anthony Kelly annullato la decisione del governo di invalidare il visto di Novak Djokovic e ordinato il suo rilascio dalla quarantena al campione era stato negato la scorsa settimana il documento di ingresso nel perché non vaccinato contro il covid i la restituzione del vista significa che il tennista numero uno al mondo dovrebbe poter giocare gli Australian Open al via il 17 gennaio il governo impugnerà tutte le ordinanze di chiusura delle scuole laddove non le ritenga opportuno e lo ha spiegato il Sottosegretario all’istruzione e Rossano sasso nel giorno del ritorno in classe in presenza a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto occupati da pazienti covid in reparti sarà al 24% in 24 ore è cresciuto in 13 regioni così ...

