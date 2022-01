Ultime Notizie Roma del 10-01-2022 ore 08:10 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in scuola audio la scuola riparte tra mille polemiche presidi dirigenti scolastici molti governatori di regioni preoccupati per l’altro numero di contagi che si stanno registrando nelle Ultime settimane del nostro paese fanno appello al governo in primis al Presidente del Consiglio Mario Draghi per posticipare il ritorno in classe e adottare la d’Adda almeno per un paio di settimane ma il governo tira avanti il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi conferma nessun ripensamento si torna in presenza e via almeno 19 morti tra cui 9 bambini bilancio provvisorio delle vittime di un incendio scoppiato in un condominio del Bronx a New York lo riferiscono fonti dei Vigili del Fuoco riportate dal associati dpress il potere del cane West Story trionfa nell’edizione più ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in scuola audio la scuola riparte tra mille polemiche presidi dirigenti scolastici molti governatori di regioni preoccupati per l’altro numero di contagi che si stanno registrando nellesettimane del nostro paese fanno appello al governo in primis al Presidente del Consiglio Mario Draghi per posticipare il ritorno in classe e adottare la d’Adda almeno per un paio di settimane ma il governo tira avanti il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi conferma nessun ripensamento si torna in presenza e via almeno 19 morti tra cui 9 bambini bilancio provvisorio delle vittime di un incendio scoppiato in un condominio del Bronx a New York lo riferiscono fonti dei Vigili del Fuoco riportate dal associati dpress il potere del cane West Story trionfa nell’edizione più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - fanpage : Abrignani (CTS): 'Nei prossimi 30 giorni avremo 2.500 morti al giorno tra le persone non vaccinate se stiamo a ques… - FabioRocco86 : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 10 Gennaio 2022 Versione UltraHD: - orizzontescuola : Rientro in classe, si torna tra misure anti-Covid e lo spettro della Dad. Le ultime notizie -