Spallanzani | Vaia | picco dei casi tra fine gennaio e inizio febbraio

Roma – "Nei fine settimana, nei giorni prefestivi e festivi gli italiani si recano di meno sia in ospedale che a fare il tampone. Il primo dato: a fronte di questi contagi, di questo numero così elevato, abbiamo un numero non altrettanto imponente di ricoverati né di ricovero ordinario né in terapia intensiva." "Perché le persone anche se vaccinate con due dosi sono contagiate? Perché abbiamo visto che il vaccino che è stato ed è ancora uno strumento fondamentale per abbattere questa malattia, ha avuto nell'esperienza sul campo, una validità di quattro-cinque mesi, secondo alcuni colleghi addirittura tre, ecco perché si è resa necessaria la terza dose. Quando facciamo riferimento a chi è vaccinato o meno, a questo tempo, dobbiamo dire che è vaccinato in terza dose". Così il direttore sanitario dell'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani

