Serie A, protocollo anti Covid; un clamoroso errore fa stravolgere tutto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo il caos della prima giornata di ritorno è stato stabilito un nuovo protocollo che, però, ha un clamoroso errore. Scopriamo quale Getty Images Nelle ultime settimane anche il calcio è stato travolto dalla quarta ondata del Covid e una variante Omicron decisamente più contagiosa delle precedenti. In Premier League sono state rinviate una ventina di partite, in Bundesliga si è deciso di riprendere ma con le porte chiuse e anche la Serie A ha dovuto affrontare le conseguenze di questa nuova fase del virus. In pochissimo tempo i club italiani sono stati travolti dai casi di positività che, tra giocatori e membri dello staff, hanno superato quota novanta. Situazione riversatasi, per forza di cose, sul campo con ben quattro partite saltate. Infortunati Juventus, Allegri perde i pezzi: contro l’Inter è ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo il caos della prima giornata di ritorno è stato stabilito un nuovoche, però, ha un. Scopriamo quale Getty Images Nelle ultime settimane anche il calcio è stato travolto dalla quarta ondata dele una variante Omicron decisamente più contagiosa delle precedenti. In Premier League sono state rinviate una ventina di partite, in Bundesliga si è deciso di riprendere ma con le porte chiuse e anche laA ha dovuto affrontare le conseguenze di questa nuova fase del virus. In pochissimo tempo i club italiani sono stati travolti dai casi di positività che, tra giocatori e membri dello staff, hanno superato quota novanta. Situazione riversatasi, per forza di cose, sul campo con ben quattro partite saltate. Infortunati Juventus, Allegri perde i pezzi: contro l’Inter è ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A MILAN, TRE GIOCATORI POSITIVI AL COVID-19 Squadra sottoposta a tamponi domani come protocollo Ats… - VctrC21 : @sscnapoli Non sapevo che rispettare il protocollo significasse giocare una partita di serie a anche dovendo essere in quarantena - Mocoradioactiv : RT @CalcioFinanza: #Malagò: «Bene la #SerieA sugli stadi. Ora un nuovo protocollo» - enrigoletto : @NeymarRiganello @antonio_gaito La ASL non ha il dovere di studiarsi il protocollo. Una cosa è mettere in quaranten… -