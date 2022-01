Segretaria del Pd minacciata di stupro per un'opinione sulle violenze di Capodanno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Silvia Roggiani Segretaria milanese del Pd 'Travolta da decine di insulti, minacce e inviti allo stupro. Ogni giorno succede a centinaia di donne, ieri è successo a me. La mia presunta colpa? Aver ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Silvia Roggianimilanese del Pd 'Travolta da decine di insulti, minacce e inviti allo. Ogni giorno succede a centinaia di donne, ieri è successo a me. La mia presunta colpa? Aver ...

lauraboldrini : Solidarietà alla segretaria del Pd Milano Silvia #Roggiani. So cosa vuol dire essere investiti dalla macchina d’odi… - pierofassino : La segretaria del PD milanese #SilviaRoggiani è in queste ore destinataria di insulti sessisti e minacce verbali su… - LiaQuartapelle : Con il suo post contro @SilviaRoggiani segretaria del @PdMilano il viceministro Morelli si è messo allo stesso live… - mattiabdu : RT @lauraboldrini: Solidarietà alla segretaria del Pd Milano Silvia #Roggiani. So cosa vuol dire essere investiti dalla macchina d’odio leg… - mammeonline : RT @LucillaMasini: Leoni da tastiera minacciano di stupro la segretaria del Pd Roggiani, istigati dal post del leghista Morelli. Notoriamen… -