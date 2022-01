Secondo appuntamento con "Back to Scool", tra i "Ripetenti" Flavia Vento e Benedetta Mazza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1, Secondo appuntamento con 'Back to school', il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l'esame di quinta elementare a 25 big della tv, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) Martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1,con 'to school', il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l'esame di quinta elementare a 25 big della tv, ...

Advertising

TeresaBellanova : Secondo appuntamento con @valerio_casini Valerio in piazza Cola di Rienzo per il banchetto IV. È importantissimo sp… - ac_XENIA : RT @FestivalDantesc: Iniziamo bene la settimana con #FDFeels ?? in questo secondo appuntamento vi proponiamo #SguardiSullaCommedia, il video… - angeloluzzi6 : RT @TeresaBellanova: Secondo appuntamento con @valerio_casini Valerio in piazza Cola di Rienzo per il banchetto IV. È importantissimo spieg… - mazeofnightwave : Consigliatemi pls la settimana in cui dovrei fare il tatuaggio ho 3 giorni prima da fare il vaccino e ho paura di s… - DiocesiUdine : Si intitola «Chiesa nel cambiamento d'epoca» il ciclo tematico che, a gennaio 2022, coinvolgerà i presbiteri e i di… -