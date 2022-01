Scuola, il Tar interviene sull’ordinanza di De Luca sulla chiusura nella Regione Campania. Quando riapriranno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tar ha ha annullato l’ordinanza emessa dalla Regione Campania sul prolungamento della chiusura delle scuole oltre il 10 gennaio. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva preso questa decisione in seguito alla crescita esponenziale dei contagi e ritenendo il rientro a Scuola prematura visto il dilagare della variante Omicron. Una decisione duramente contestata dal governo e che ha portato ad un duro confronto con il governo. De Luca non è stato l’unico a dirsi contrario alla riapertura delle scuole, anche i Presidenti delle Regioni Puglia e Sicilia hanno manifestato delle rimostranze che, a detta del Presidente Emiliano, sono state vane. Il Tar ha annullato l’ordinanza di De Luca: Quando rientreranno in classe gli ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tar ha ha annullato l’ordinanza emessa dallasul prolungamento delladelle scuole oltre il 10 gennaio. Il Presidente dellaVincenzo Deaveva preso questa decisione in seguito alla crescita esponenziale dei contagi e ritenendo il rientro aprematura visto il dilagare della variante Omicron. Una decisione duramente contestata dal governo e che ha portato ad un duro confronto con il governo. Denon è stato l’unico a dirsi contrario alla riapertura delle scuole, anche i Presidenti delle Regioni Puglia e Sicilia hanno manifestato delle rimostranze che, a detta del Presidente Emiliano, sono state vane. Il Tar ha annullato l’ordinanza di Derientreranno in classe gli ...

