Roma, Mourinho non rischia: fiducia totale allo Special One (Di lunedì 10 gennaio 2022) anche dopo la brutta sconfitta con la Juventus Trigoria non ci sono segnali di malumore verso Mourinho, ma solo sulla squadra. fiducia totale nello Special One, i Friedkin non stanno pensando a un cambio in panchina e non vogliono immaginare scenari del genere da qui al termine della stagione, ne è sicuro il Corriere dello Sport. Tecnico e società navigano verso la stessa direzione: il futuro del portoghese non è in bilico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) anche dopo la brutta sconfitta con la Juventus Trigoria non ci sono segnali di malumore verso, ma solo sulla squadra.nelloOne, i Friedkin non stanno pensando a un cambio in panchina e non vogliono immaginare scenari del genere da qui al termine della stagione, ne è sicuro il Corriere dello Sport. Tecnico e società navigano verso la stessa direzione: il futuro del portoghese non è in bilico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Roma, altro rinforzo per Mourinho: arriva Sergio Oliveira dal Porto - SkySport : #RomaJuventus, #Mourinho: 'C'è stato un crollo psicologico, mi fa male all'anima' #SkySport #SkySerieA #SerieA - Glongari : Come anticipato ieri la #Roma guarda con grande ottimismo ai contatti costanti sul fronte #Porto per Sergio Oliveir… - MCalcioNews : Roma, Mourinho: il tecnico portoghese non rischia nonostante la sconfitta di ieri - lollo2315 : @Rioda_2 @pollogrini4 Mourinho va criticato come tutti,non è perché ha 25 trofei che non può essere criticato,non l… -