RISULTATI | RevPro Live In London #57 09 01 2022 con AKIRA

(Di martedì 11 gennaio 2022) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Londra:In57Domenica 9 Gennaio – Londra (UK) – Dan Moloney batte Lee Hunter (15:10) Tag Team Match – Callum Newman & JJ Gale battono David Francisco & Joshua James (5:34) – Mariah May (w/Shaun Jackson) batte Laura Di Matteo (11:53) – Francescobatte Connor Mills (17:13) Non-Title Match – Michael OkuUndisputed British Cruiserweight Champion batte Lucian Phillips (w/Gideon Grey) (14:03) – Luke Jacobs batte Kid Lykos (18:20)Undisputed British Tag Team Title Match – Sunshine Machine (Chuck Mambo & TK Cooper) battono Ricky Knight Jr. & Zak Knight* (c) (18:14) e diventano Nuovi Campioni!!! *Sostituiva Roy Knight