Qualificazioni Australian Open 2022 | tra gli uomini avanti solo Thomas Fabbiano

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Giornata più in scuro che in chiaro per i colori italiani nellemaschili degli. Sebbene la maggior parte del contingente azzurro vada in campo domani, quest’oggi si sono disputate quattro partite in cui sono stati coinvolti giocatori del Bel Paese. E il bilancio è di una vittoria è tre sconfitte. Quell’unica vittoria, peraltro, giunge in maniera un po’ particolare. La porta a casa: il pugliese approfitta del ritiro del brasiliano Thiago Seyboth Wild sul punteggio di 6-7(7) 7-5 3-1., nel primo set, aveva mancato due occasioni di chiuderlo nel corso del tie-break, salvo poi non concedere più nulla al suo avversario prima del momento del ritiro. Prossimo ostacolo il portoghese Frederico Ferreira Silva....