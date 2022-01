Peppa Pig: in edicola la rivista ufficiale della serie animata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 10 gennaio arriva in edicola una nuova rivista che farà impazzire i giovani fan della celebre serie animata Panini Magazines presenta il primo numero di La rivista ufficiale di Peppa Pig, che ogni mese porterà i più piccoli nel coloratissimo mondo dell’amatissima e omonima serie tv animata. Peppa Pig, insieme al suo fratellino George e ai loro amici, è pronta a far divertire tutti i bambini con nuove, fantastiche, avventure e tante curiose sorprese. Ogni numero de La rivista ufficiale di Peppa Pig è ricco di contenuti e giocose attività che terranno incollati i lettori dalla prima all’ultima pagina. Al suo interno è possibile trovare divertenti ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 10 gennaio arriva inuna nuovache farà impazzire i giovani fancelebrePanini Magazines presenta il primo numero di LadiPig, che ogni mese porterà i più piccoli nel coloratissimo mondo dell’amatissima e omonimatvPig, insieme al suo fratellino George e ai loro amici, è pronta a far divertire tutti i bambini con nuove, fantastiche, avventure e tante curiose sorprese. Ogni numero de LadiPig è ricco di contenuti e giocose attività che terranno incollati i lettori dalla prima all’ultima pagina. Al suo interno è possibile trovare divertenti ...

Advertising

Lopinionista : Peppa Pig: in edicola la rivista ufficiale della serie animata - Pietro67668252 : @petergomezblog @fattoquotidiano 100 euro. Che Paese di coglioni. 10k euro altro che 100. Il ns capo del governo è Peppa Pig - meloccaros : Don’t look up in confronto è Peppa Pig. - nebulosajk : Tava assistindo Peppa pig e me esqueci do MV do enhypen?? - Ed___________0 : @AdrianaSpappa @jimmomo È un pallonaro inquietante. Aggiornare il v. a omicron individuata 2 mesi e somministrarlo… -