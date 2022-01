Paola Barale a Verissimo, dure parole contro i suoi ex. La reazione di Gianni Sperti e Raz Degan (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paola Barale, ospite ieri di Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato dei due ex storici, Gianni Sperti e Raz Degan. La showgirl 54enne ha sottolineato che entrambi gli uomini sono stati sleali con lei, sostenendo che non abbiano mai avuto il coraggio di mostrarsi per quello che erano veramente. Dichiarazioni che non sonoi passate inosservate alla Toffanin, che ha sbarrato gli occhi dicendosi «sconvolta» e neanche ai diretti interessati. L’opinionista a Uomini e Donne, Gianni Sperti, sposato con la 54enne dal 1998 al 2002, dopo le parole dell’ex ha pubblicato una stories Instagram con una frase del ballerino e coreografo russo naturalizzato austriaco Rudolf Nureyev: «L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 10 gennaio 2022), ospite ieri di Silvia Toffanin aha parlato dei due ex storici,e Raz. La showgirl 54enne ha sottolineato che entrambi gli uomini sono stati sleali con lei, sostenendo che non abbiano mai avuto il coraggio di mostrarsi per quello che erano veramente. Dichiarazioni che non sonoi passate inosservate alla Toffanin, che ha sbarrato gli occhi dicendosi «sconvolta» e neanche ai diretti interessati. L’opinionista a Uomini e Donne,, sposato con la 54enne dal 1998 al 2002, dopo ledell’ex ha pubblicato una stories Instagram con una frase del ballerino e coreografo russo naturalizzato austriaco Rudolf Nureyev: «L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Paola Barale svela il vero motivo dell’addio a Gianni Sperti: “Presa in giro, non era sé stesso” - itsb4itneybitch : Paola Barale - m_brama : @claudy_ciccone Una giovane Paola Barale. - pascaziomarco : RT @AndreaGalastro: iva zanicchi, orietta berti, laura freddi e paola barale ospiti della domenica pomeriggio di canale 5 ?? #verissimo http… - ProssimiC : Paola Barale ha evidentemente ammirato per anni la Gioconda del Prado -