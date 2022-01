Murray Automotive T 33 | la “entry level” nata dal genio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Murray Automotive

Gordonè pronta a presentare la sua nuova creazione il prossimo 27 gennaio, con un unveil digitale. La vettura sarà una GT con linee da supercar e si chiamerà T.33 , affiancandosi alla già ...La nuova supercar di Gordonsi chiamerà T.33 e sarà svelata il prossimo 27 gennaio . La conferma arriva direttamente dalla Gordon(GMA) , società fondata dal celebre progettista sudafricano. L'auto verrà costruita nella sede principale dell'azienda a Windlesham nel Surrey, una contea dell'Inghilterra sud - ...New Gordon Murray T.33 teased ? 'Supercar GT' revealed at end of January ? First car to be built at new GMA HQ Gordon Murray Automotive has confirmed it's working on an all-new car to supplement the T ...Gordon Murray will follow up its radical V12-powered T50 supercar with an all-new performance model, named T33, to be revealed on January 27. The T33, is described as ‘the world’s finest supercar GT’, ...