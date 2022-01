Messina | Cateno De Luca assolto | “Finisce calvario”

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il giudice monocratico, Simona Monforte, haperché il fatto non sussiste il sindaco diDe, imputato nel processo Caf Fenapi su una presunta evasione fiscale di un milione e 750 mila euro. La Procura aveva chiesto tre anni di reclusione. “il 18simo, per me era il 18simo processo. Questa sentenza la dedico a tutti first appeared on il Mattino di Sicilia.