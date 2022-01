Manila Nazzaro riprende Barù al GF Vip | “Questa è una cosa gravissima”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Appena entrato al GF Vip 6è diventato uno dei concorrenti più amati della Casa. Le sue battute e la sua schiettezza sono infatti molto apprezzate dal pubblico, che non si perde proprio nulla della diretta h24 e si riversa poi sui social. Non ha peli sulla lingua il nipote di Costantino della Gherardesca e lo ha dimostrato anche dopo la diretta del 7 gennaio scorso, quando Alfonso Signorini è entrato nella Casa per parlare con i vipponi e confrontarsi dopo le discussioni che ci sono state in settimana e soprattutto a seguito di alcune affermazioni molto forti di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassié. Alla fine, nessuna squalifica per la cantante dopo il discorso del conduttoreha voluto dire la sua.ripreso al GF Vip: “Una” “La ...