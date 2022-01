Lutto in Rai, è morta all’improvviso a Roma. L’addio di Eleonora Daniele sconvolge i fan (Di lunedì 10 gennaio 2022) Eleonora Daniele chiude la diretta di Storie Italiane con un annuncio doloroso: “E’ morta la giornalista Silvia Tortora”. Ha concluso la puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, con un triste annuncio Eleonora Daniele: alla fine dell’ultimo blocco, prima di salutare i telespettatori e cedere la linea ad Antonella Clerici per un nuovo appuntamento di E’ sempre mezzogiorno, ha infatti dato ai telespettatori una notizia appena trapelata, comunicando non senza dolore la morte della giornalista Silvia Tortora, figlia dell’indimenticato conduttore Enzo Tortora. “Dobbiamo dare una notizia: purtroppo è morta Silvia Tortora”. Sono state le parole di Eleonora Daniele, che ha continuato: “Silvia è stata una giornalista per la tv e per la carta ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022)chiude la diretta di Storie Italiane con un annuncio doloroso: “E’la giornalista Silvia Tortora”. Ha concluso la puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, con un triste annuncio: alla fine dell’ultimo blocco, prima di salutare i telespettatori e cedere la linea ad Antonella Clerici per un nuovo appuntamento di E’ sempre mezzogiorno, ha infatti dato ai telespettatori una notizia appena trapelata, comunicando non senza dolore la morte della giornalista Silvia Tortora, figlia dell’indimenticato conduttore Enzo Tortora. “Dobbiamo dare una notizia: purtroppo èSilvia Tortora”. Sono state le parole di, che ha continuato: “Silvia è stata una giornalista per la tv e per la carta ...

