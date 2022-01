L' influenza colpisce soprattutto i bambini Ma le Ffp2 eviteranno il picco

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Una stagione iniziata in modo pesante già nel mese di novembre, ma che ora ha un andamento in linea con gli altri anni. Il verostagionale deve ancora arrivare ed è previsto per le prossime settimane, ma non dovrebbe portare ad un sensibile aumento dei casi, grazie al rinnovato utilizzo delle mascherinee di altre altre misure di sicurezza. È questa, in sintesi, la situazione attuale della stagionele in Italia descritta dal professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano, intervistato da HuffPost. Secondo la rete Influnet dei medici sentinella coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità, ad oggi sono almeno 2 milioni e 700 mila i casi di, di cui solo nell’ultima settimana 336mila. Il rapporto Flu News pubblicato sul portale Epicentro ha evidenziato che ...