Libri: Pablo Trincia, 'in 'Romanzo di un naufragio' racconto tragedia Costa Concordia' (2) (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Il racconto di Trincia non si limita al momento del naufragio, ma comprende l'intero viaggio della nave partita da Savona e in rotta di rientro in Italia dopo una crociera nel Mediterraneo che l'aveva vista fare tappa a Marsiglia, Barcellona, Cagliari e Palermo. Questo libro, spiega, "vuole essere il racconto sia delle persone coinvolte nel naufragio, sia più in generale del genere umano, perché quella nave era un po' il caleidoscopio dei comportamenti del genere umano di fronte a quella tragedia". Il lavoro di ricostruzione fatto da Trincia è stato estremamente complesso perché "molti testimoni avevano ricordi labili - racconta - e per questo abbiamo utilizzato tutte le carte e tutto il materiale disponibile sulla tragedia, quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Ildinon si limita al momento del, ma comprende l'intero viaggio della nave partita da Savona e in rotta di rientro in Italia dopo una crociera nel Mediterraneo che l'aveva vista fare tappa a Marsiglia, Barcellona, Cagliari e Palermo. Questo libro, spiega, "vuole essere ilsia delle persone coinvolte nel, sia più in generale del genere umano, perché quella nave era un po' il caleidoscopio dei comportamenti del genere umano di fronte a quella". Il lavoro di ricostruzione fatto daè stato estremamente complesso perché "molti testimoni avevano ricordi labili - racconta - e per questo abbiamo utilizzato tutte le carte e tutto il materiale disponibile sulla, quindi ...

