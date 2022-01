“L’ho saputo…”. GF Vip, guai per Katia Ricciarelli. Prova a coprire il microfono ma si sente tutto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sempre più alta la tensione al GF Vip tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Da giorni le due vippone sono ai ferri corti, sono state protagoniste di duri scontri e la soprano è finita al centro delle polemiche per le accuse rivolte alla sua coinquilina. Lo scontro tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge fa scattare la scintilla tra le due donne che già in passato hanno avuto screzi. In quell’occasione le due protagoniste del reality non se le sono mandate a dire. Miriana Trevisan si dice stanca di tutti gli insulti subiti da Katia Ricciarelli: “Mi ha dato della poco di buono, anche davanti a Barù! Io mi sono comportata in modo egregio, da donna e da madre. Mi ha offesa come madre più volte, ma cosa vuoi da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei, non è che qui usiamo due misure diverse!”. “Tu saresti una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sempre più alta la tensione al GF Vip trae Miriana Trevisan. Da giorni le due vippone sono ai ferri corti, sono state protagoniste di duri scontri e la soprano è finita al centro delle polemiche per le accuse rivolte alla sua coinquilina. Lo scontro tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge fa scattare la scintilla tra le due donne che già in passato hanno avuto screzi. In quell’occasione le due protagoniste del reality non se le sono mandate a dire. Miriana Trevisan si dice stanca di tutti gli insulti subiti da: “Mi ha dato della poco di buono, anche davanti a Barù! Io mi sono comportata in modo egregio, da donna e da madre. Mi ha offesa come madre più volte, ma cosa vuoi da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei, non è che qui usiamo due misure diverse!”. “Tu saresti una ...

