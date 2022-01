La youtuber morta in Francia e l’inchiesta per istigazione al suicidio attraverso molestie virtuali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Era iniziato tutto come una sorta di passatempo, nel lontano 2015. Il web, a quell’altezza cronologica, era qualcosa di molto diverso rispetto a quello che è oggi. Non c’era tutta quella pretesa di perfezione che si ricerca negli influencer dei giorni nostri. Per questo la giovane donna di origini svizzere Maeva Frossard, il nickname era Mava Chou, aveva deciso di aprire un canale YouTube insieme all’allora marito, Adrien Czajczynski, in cui mostrava la vita di provincia della sua famiglia. Niente glamour, soltanto autenticità: quattro figli, i problemi di ogni giorno, le immagini della propria casa e qualche scherzo innocente. È cambiato tutto nel 2020, quando l’idillio familiare si è rovinato: Mava Chou aveva confessato in video di aver lasciato il marito. Da quel momento in poi, l’ex marito ha raccontato – con toni accesi – il suo punto di vista ai suoi followers e questi ultimi non ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Era iniziato tutto come una sorta di passatempo, nel lontano 2015. Il web, a quell’altezza cronologica, era qualcosa di molto diverso rispetto a quello che è oggi. Non c’era tutta quella pretesa di perfezione che si ricerca negli influencer dei giorni nostri. Per questo la giovane donna di origini svizzere Maeva Frossard, il nickname era Mava Chou, aveva deciso di aprire un canale YouTube insieme all’allora marito, Adrien Czajczynski, in cui mostrava la vita di provincia della sua famiglia. Niente glamour, soltanto autenticità: quattro figli, i problemi di ogni giorno, le immagini della propria casa e qualche scherzo innocente. È cambiato tutto nel 2020, quando l’idillio familiare si è rovinato: Mava Chou aveva confessato in video di aver lasciato il marito. Da quel momento in poi, l’ex marito ha raccontato – con toni accesi – il suo punto di vista ai suoi followers e questi ultimi non ...

