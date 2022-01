Jeep Renegade 2022, restyling in Brasile atteso anche in Europa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Jeep Renegade 2022 , il restyling del Suv compatto è stato presentato in Brasile. A otto anni dall'esordio la piccola americana mostra l'aggiornamento, soprattutto estetico. Per ora dedicato al ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022), ildel Suv compatto è stato presentato in. A otto anni dall'esordio la piccola americana mostra l'aggiornamento, soprattutto estetico. Per ora dedicato al ...

