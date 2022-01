Italiano: «La sconfitta ci serve per tornare sulla terra. Contro il Napoli spero di vedere un’altra Fiorentina» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la sconfitta Contro il Torino (la partita è finita 4-0), il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere dal punto di vista dell’attenzione e della voglia nell’approccio, pensavo fosse diventato un nostro marchio di fabbrica invece oggi non è stato così ma ci può stare una partita del genere nell’arco di un campionato. Ci servirà per tornare sulla terra. Rigiocheremo tra tre giorni e spero di vedere un’altra Fiorentina” “E’ una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo lail Torino (la partita è finita 4-0), il tecnico della, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fattoqualcosa del genere dal punto di vista dell’attenzione e della voglia nell’approccio, pensavo fosse diventato un nostro marchio di fabbrica invece oggi non è stato così ma ci può stare una partita del genere nell’arco di un campionato. Ci servirà per. Rigiocheremo tra tre giorni edi” “E’ una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene ...

Advertising

napolista : #Italiano: «La sconfitta ci serve per tornare sulla terra. Contro il Napoli spero di vedere un’altra Fiorentina» A… - ilrossonero94 : Sapete quanto sono sorpreso della clamorosa sconfitta della viola ?? Meno di zero. Italiano è così. Grandi partite… - Claudiobiankini : Lo #spezia vince a #genova grazie anche ad una prova importante di un giocatore tenuto sempre fuori : #verde , e ad… - EnfantProdige : @cinem00n Favorito all'Oscar Miglior Film Internazionale, ma diciamo subito che l'italiano non cinefilo si stupirà… - MariaGa66375115 : @RaiSport Una sconfitta per il calcio italiano vedere un giocatore così bravo, campione d'Europa e capitano del Nap… -