Incidente fra un'auto e una moto sulla via Ostiense: due feriti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ostia – Un Incidente fra un'auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio, in via Ostiense. Lo scontro, a seguito del quale due persone sono rimaste ferite, è avvenuto all'altezza del chilometro 25.500. Sul posto è presente la Polizia Locale del X Gruppo Mare. Notizia in aggiornamento… Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

