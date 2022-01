Francesca Barra: “A chi dice ‘il covid è solo un’influenza’, prendetevelo voi. Io non ho nessuna voglia di un parto prematuro” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “A quelli che: ‘è solo influenza’, che affidano la loro vita e quella dei propri figli alla fortuna (perché puoi prenderla senza sintomi, con sintomi lievi, ma anche stare male!), dico: ‘prendetevela voi‘!”. Inizia così il post su Instagram di Francesca Barra, giornalista, scrittrice e moglie dell’attore Claudio Santamaria. “Siate voi poco prudenti, contagiate con leggerezza altri componenti della famiglia negativi, considerate buffonate la prudenza, dispensate consigli da professoroni! Impazzite per cercare informazioni e risposte per i tamponi molecolari, tenete a casa da scuola ancora i vostri figli privandoli di socialità e libertà. Condizionate la loro vita, sottoponeteli ad ulteriori quarantene, sostituitevi a medici, infermieri, esperti! Continuate a ridacchiare sui social, a pensare che il vostro caso sia esemplare“, scrive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “A quelli che: ‘èinfluenza’, che affidano la loro vita e quella dei propri figli alla fortuna (perché puoi prenderla senza sintomi, con sintomi lievi, ma anche stare male!), dico: ‘prendetevela voi‘!”. Inizia così il post su Instagram di, giornalista, scrittrice e moglie dell’attore Claudio Santamaria. “Siate voi poco prudenti, contagiate con leggerezza altri componenti della famiglia negativi, considerate buffonate la prudenza, dispensate consigli da professoroni! Impazzite per cercare informazioni e risposte per i tamponi molecolari, tenete a casa da scuola ancora i vostri figli privandoli di socialità e libertà. Condizionate la loro vita, sottoponeteli ad ulteriori quarantene, sostituitevi a medici, infermieri, esperti! Continuate a ridacchiare sui social, a pensare che il vostro caso sia esemplare“, scrive ...

