FIA GT3 | il parco auto dal 2022 in poi

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Anno nuovo,macchine nuovo o quasi per il FIA GT3, che nelavrà un regolamento tecnico rivisitato. Le nuove norme prevedono nuovi criteri per l’omologazione, ma non sappiamo i dettagli in quanto la FIA li tiene segreti. Ma non cambia nulla, perché le vetture già approvate hanno ancora la facoltà di correre. Andiamo a vedere nel dettaglio ciò che vedremo in questa stagione nella classe più florida del panorama Gran Turismo, traconfermate, dismesse e di prossima introduzione. FIA GT3: quali vetture vedremo (e non vedremo) nel? Gran parte delle vetture già in pista sono confermate, con aggiornamenti vari. Audi ad esempio ha rimesso mano alla R8 LMS, con un nuovo step di motore per avere più coppia in basso. Anche l’aerodinamica ha subito dei ritocchi, con un’ala posteriore inedita mutuata dalla ...