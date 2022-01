Advertising

TV7Benevento : **Covid: Letta, 'bene Draghi su scuola ma non resta aperta contro tutto e tutti'**... - mattinodipadova : METROPOLIS / Il Podcast a colori. Parte stasera il nuovo talk show condotto da Gerardo Greco. La quarta ondata Covi… - nuova_venezia : METROPOLIS / Il Podcast a colori. Parte stasera il nuovo talk show condotto da Gerardo Greco. La quarta ondata Covi… - tribuna_treviso : La quarta ondata Covid e l’obbligo vaccinale, la riapertura contestatissima delle scuole ad aule svuotate dal virus… - tribuna_treviso : METROPOLIS / Il Podcast a colori. Parte stasera il nuovo talk show condotto da Gerardo Greco. La quarta ondata Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Letta

Il Tempo

... che accompagnano la Pandemia, che, così, può essere definita 'Sindemia' (G. Maciocco, 2021).- 19 entra nelle porte d'accesso del corpo fisico (respiratorie, renali, cardiache, ...Tra le motivazioni l'emergenzache non dà tregua e la crisi economica. Secondo il direttore ... "Oggi, solo Enricoe Giorgia Meloni". Retroscena - Quirinale: la clamorosa sfida segreta ...Il ministro Bianchi: "E' in isolamento per Covid il 6% dei docenti e il 4,5 ... alla fine di Gennaio il ritorno a scuola in presenza a causa dell'epidemia. Se vuoi leggere le notizie principali della ..."Non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione: gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati", ha ...