Covid, Cei: "Mascherine Ffp2 a messa, vigilanza sul catechismo" (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Cei aggiorna le misure per prevenire i contagi Covid. Per le messe 'non è richiesto il Green Pass, ma occorre rispettare accuratamente distanze e igienizzazioni'. Per quanto riguarda le Mascherine, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Cei aggiorna le misure per prevenire i contagi. Per le messe 'non è richiesto il Green Pass, ma occorre rispettare accuratamente distanze e igienizzazioni'. Per quanto riguarda le, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cei aggiorna le misure per prevenire i contagi Covid. Per le Messe 'non è richiesto il Green Pass' ma 'occorre r… - tg2000it : #Covid, #Cei: raccomandata #Ffp2 a #Messa e sorveglianza su partecipazione #catechismo #10gennaio #vaccino #chiesa… - umbertosecondo : RT @Agenzia_Ansa: La Cei aggiorna le misure per prevenire i contagi Covid. Per le Messe 'non è richiesto il Green Pass' ma 'occorre rispett… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cei: 'Mascherine Ffp2 a messa, vigilanza sul catechismo' #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cei: 'Mascherine Ffp2 a messa, vigilanza sul catechismo' #Covid -