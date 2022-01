Confettura di clementine | una marmellata invernale profumatissima

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Freddo e inverno vanno a braccetto con ladi, morbida e delicata. Perfetta a colazione, sui biscotti secchi o sulle fette biscottate, si presta a farcire le vostre crostate o il vostro pan di Spagna per regalare un aroma agrumato e dolce alle vostre creazioni. Prima di procedere, sterilizzate i vasetti in cui la trasferirete. Sciacquateli, poi sistemateli in una pentola capiente piena d’acqua fredda, fino a sommergerli. Portate il tutto a bollore. Spegnete il fuoco 10/15 minuti dopo l’inizio dell’ebollizione. Scolateli, adagiateli su un canovaccio pulito e fateli asciugare all’aria aperta. Oppure infornateli a 90° per un quarto d’ora. Ora che avete tutto a disposizione, mettetevi al lavoro. Curiose di scoprire questa ricetta? Iniziamo!di: ...