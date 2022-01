Chiesa ai tifosi della Juve: «Ci vediamo presto, in campo!» (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Il messaggio dell’esterno bianconero Dopo il grave infortunio rimediato nella gara contro la Roma, Federico Chiesa si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Chiesa ha voluto ringraziare i tifosi per i tanti messaggi di vicinanza ricevuti: «Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto, in campo!» ha scritto l’esterno della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Il messaggio dell’esterno bianconero Dopo il grave infortunio rimediato nella gara contro la Roma, Federicosi è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Intervenuto sul proprio profilo Instagram,ha voluto ringraziare iper i tanti messaggi di vicinanza ricevuti: «Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci, in» ha scritto l’esternontus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

