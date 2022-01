Calciomercato Sassuolo | colpo dalla Norvegia | ecco chi è il rinforzo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

Advertising

news_modena : Calciomercato Sassuolo: si avvicina Emil Ceide del Rosenborg, i dettagli - CalcioNews24 : #Sassuolo trovato il sostituto di #Boga ?? - DIRETTADCM : Per il dopo Boga, il #Sassuolo sta pensando a Emil #Ceide, esterno norvegese classe 2001 del #Rosenborg ???? [… - DiMarzio : #Calciomercato | Nella lista del #Sassuolo c'è il classe 2001 #Ceide - cmdotcom : #SerieA: 5-1 del Sassuolo a Empoli, l'Atalanta dilaga a Udine: 6-2. Genoa-Spezia 0-1. #VeronaSalernitana 1-2… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

CanaleSassuolo.it

A quel punto gli azzurri, già in difficoltà fisica, si sono letteralmente afflosciati , consentendo aldi dilagare e di legittimare il risultato viste le tante occasioni da gol costruite. ...Per la fortuna di noi tifosi milanisti, chi paga non voleva spendere troppo e l'ombra di Rangnick, con conseguente allontanamento di Pioli, Maldini e Ibra, svanì in una serata vincente a, ...Calciomercato Atalanta: i rumors riguardanti le trattative della sessione invernale. Rinnovo di contratto per il portiere Rossi. Le parole di Gasperini ...Vincenzo Italiano, non lo dice ma ci crede visto che la Juventus è distante sei punti ma la Fiorentina ha due gare da recuperare. I viola, questo pomeriggio, scendono in campo all'Olimpico di Torino c ...